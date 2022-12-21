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Сегодня, 18:20

Нигматуллин: «Надо отдать честь Едваю, что ушел в аренду, а не разорвал контракт с «Локо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход защитника московского клуба Тина Едвая в «Аль-Айн» на правах аренды.

«Надо отдать честь Едваю, что он не разорвал контракт, а именно перешел с компенсацией, для «Локо» это хорошо. Но, с профессиональной точки зрения, Едвай себя никак не зарекомендовал. Впрочем, в «Локомотиве» никто себя не зарекомендовал, потому что они борются за выживание. В таких условиях вообще возможность зарекомендовать себя маловероятна. Поэтому здесь не о чем говорить», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Аренда Едвая рассчитана до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне РПЛ 27-летний хорватский футболист провел 14 матчей за «Локомотив».

Руслан Нигматуллин
Тин Едвай
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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