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Сегодня, 16:05

Нарубин: «Переход в «Зенит» не может Сафонову стать сильнее»

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Бывший вратарь «Динамо» Сергей Нарубин высказал мнение на тему перехода голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Зенит».

«Переход в «Зенит», если мы говорим о спортивной составляющей, никаким образом не поможет Матвею стать сильнее. В «Зените» даже Юра Лодыгин может стать чемпионом. А вот матчи Акинфеева и Диканя в еврокубках у меня до сих пор в памяти», — цитирует Нарубина «РБ Спорт».

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и всю карьеру провел в составе «южной» команды. Действующее соглашение вратаря с клубом действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость россиянина в 16 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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