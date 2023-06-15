Бывший вратарь «Рубина» Коновалов может вернуться в РПЛ

Как стало известно «СЭ», вратарь «Тобола» Иван Коновалов может продолжить карьеру в России.

Игроком интересуется ряд клубов из РПЛ.

В январе 2022 года Коновалов ушел из казанского «Рубина» в шотландский «Ливингстон». В феврале 2023 года 28-летний россиянин отправился в «Тобол», в составе которого провел 12 матчей, пропустил 13 голов и отыграл 3 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Коновалова в 350 тысяч евро, его контракт с «Тоболом» действует до конца 2023 года.