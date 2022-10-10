Нигматуллин назвал неожиданными текущие результаты «Спартака» при Абаскале

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре «Спартаке» в этом сезоне РПЛ.
«Спартак» продолжает радовать болельщиков, специалистов и всех неравнодушных к команде. Изначально Абаскаль для спартаковских поклонников и для экспертов — в том числе, и для меня — был тренер-ноунейм. Тренер, который смог бы обратить на себя внимание и создать правильное впечатление только своей успешной работой. Потому что работать в «Спартаке» очень непросто — большой объем критики и внимания. С другой стороны, если у тебя получается, ты становишься звездой. Такой шанс есть у Абаскаля, который делает очень хорошую работу в этом году. Признаюсь: неожиданно. Но все же, появилось два лидера в атаке, которые тащат «Спартак», и, соответственно, дают результат», — цитирует Нигматуллина «Газете.Ru».
«Спартак» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче команда в гостях сыграет с ЦСКА 16 октября.
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