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Сегодня, 22:30

Кавазашвили: «Тюкавин — неблестящий центрфорвард, но хороший футболист»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Неправильно говорить, что Тюкавин — не тот. Буквально недавно он один обвел пять защитников «Спартака» и забил гол. Сейчас уже говорят, что он не тот. Так не бывает! Не может футболист каждый матч играть блестяще. Нападающих касается особенно. Я никогда не даю определение футболисту в короткие промежутки времени, надо говорить по итогам года. Тюкавин — неблестящий центрфорвард, но хороший футболист», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел 18 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Анзор Кавазашвили
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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