Кавазашвили: «Ни один россиянин никому не нужен в хорошем европейском клубе, они не востребованы»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о российских футболистах.

«Наступила пора, когда Валерию Карпину придется подтянуть наш молодежный футбол и комплектовать сборную на уровне клубного футбола. В сборной России 1-2 классных игрока, все остальные — слабые! Ни один россиянин никому не нужен в хорошем европейском клубе, они не востребованы!

Чтобы Головину закрепиться в «Монако», ему понадобилось три года, его за это время научили в футбол играть! Миранчук в Италии меняет команду каждый раз, с ним пока тоже непонятно. Нам надо основательно готовить наших игроков, чтобы они были по уровню как европейцы или даже выше! Для этого надо начинать с низов — играть со всеми, кто не боится нас», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

В текущем сезоне чемпионата Франции 26-летний Александр Головин провел 24 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. На счету 27-летнего Алексея Миранчука 4 гола и 4 результативные передачи в 17 играх за «Торино» в серии А.