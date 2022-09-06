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6 сентября, 20:06

Кавазашвили: «Худяков — первый кандидат на замену Селихова в «Спартаке»

Кавазашвили назвал вратаря, который может заменить Селихова в «Спартаке»
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре голкиперов московского клуба.

— Селихова надо ставить. Я уже давно об этом говорил. Селихов — это классный вратарь. Его надо ставить постоянно. Максименко никак не научится тому, что я, как вратарь, требую от классного голкипера: спокойствию, выбора места и игры на выходах. Вот факторы, которые Максименко никогда не освоит. Селихов в этом плане лучше.

— Зимой у Селихова заканчивается контракт, а новостей о продлении пока нет. В случае его ухода, кто сможет его заменить?

— Вратаря найдут. Не могу понять, почему Селихов должен уходить. И не могу понять, почему они не должны с ним подписать контракт. По-моему, первый кандидат — Худяков из «Локомотива». Потому что у него фигура шикарная, он пластичный, он высокий, он молодой. К сожалению, Максименко исправлять ничего не может или не хочет. Это очень жаль, — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

Селихов в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Спартак» 6 матчей в РПЛ, пропустил 4 мяча и две игры отстоял на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-khudyakov-pervyy-kandidat-na-zamenu-selikhova-v-spartake
Александр Максименко
Александр Селихов
Анзор Кавазашвили
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