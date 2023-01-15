Кавазашвили считает, что Абаскалю по силам привести «Спартак» к чемпионству в РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль способен привести клуб к чемпионству в РПЛ.

«Я убежден, что нынешний состав команды способен бороться с «Зенитом» за чемпионство. Главное, чтобы все были здоровы. Сейчас «Спартак» при Абаскале играет здорово, они способны выиграть золотые медали. Посмотрим, что он придумает на вторую часть сезона», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

После первой половины сезона «Спартак» идет на втором месте с 36 очками. Лидирует «Зенит» с 42 очками.