Ребров: «Черенков — пример того, каким должен быть настоящий спартаковец»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, какие эмоции у него вызвал фильм про легендарного футболиста московского клуба Федора Черенкова.

«Черенков — легенда. Это тот человек, чьим именем зовется не только академия, но он также пример для молодых футболистов, для всех работников клуба: каким должен быть настоящий спартаковец и каким должен быть футбол в «Спартаке». На самом деле фильм про Федора было непросто смотреть. Какие-то моменты проживал вместе с главным героем, и ком к горлу подступал. Где-то всплакнул, честно признаюсь», — сказал Ребров на матче легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова.

Черенков являлся воспитанником «Спартака» и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Он умер в 2014 году в возрасте 55 лет.

31 октября в прокат вышел фильм «Федя. Народный футболист», посвященный жизни и карьере легенде красно-белых.