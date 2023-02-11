0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:51

Кавазашвили: «Мамаев, конечно, не реализовал свой талант. Жалко, что он выбросил несколько лет карьеры»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» решение полузащитника Павла Мамаева завершить карьеру.

«Когда-то надо заканчивать карьеру. Плохо, что он ее завершил не на радостной ноте. Любой футболист, который заканчивает карьеру, должен понимать, чем он будет заниматься. Я ему желаю, чтобы с учетом тех ошибок, которые были допущены в своей жизни, он сделал хороший ход и жил, как нормальный гражданин. Успехов ему. Мамаев, конечно, не реализовал свой талант. Жалко, что он выбросил несколько лет карьеры, находясь в самом ее соку», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей.

Анзор Кавазашвили
Павел Мамаев
Футбол
РПЛ
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пономарев — о завершении карьеры Мамаева: «Павел сделал правильно все, за исключением одного момента»

Адебайор надеется встретиться с Аршавиным в России