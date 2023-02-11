Кавазашвили: «Мамаев, конечно, не реализовал свой талант. Жалко, что он выбросил несколько лет карьеры»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» решение полузащитника Павла Мамаева завершить карьеру.

«Когда-то надо заканчивать карьеру. Плохо, что он ее завершил не на радостной ноте. Любой футболист, который заканчивает карьеру, должен понимать, чем он будет заниматься. Я ему желаю, чтобы с учетом тех ошибок, которые были допущены в своей жизни, он сделал хороший ход и жил, как нормальный гражданин. Успехов ему. Мамаев, конечно, не реализовал свой талант. Жалко, что он выбросил несколько лет карьеры, находясь в самом ее соку», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей.