Нигматуллин: «Матч с ЦСКА станет проверкой для главного тренера «Спартака» Абаскаля»

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.
«Следующий матч будет одним из решающих, но не нужно все сводить к дерби. Есть, в целом, положительная динамика, положительная тенденция к тому, что «Спартак» показывает футбол, которого от него ждут: остроатакующий, результативный. А армейцы буксуют время от времени, но дерби есть дерби, матч будет во всех отношениях интересный. И станет, конечно, серьезной проверкой для подопечных Абаскаля и для самого главного тренера», — цитирует «Газета.Ru» Нигматуллина.
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 3-е место, набрав 25 очков, а ЦСКА располагается на 4-й строчке с 24 очками.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало встречи — 20.00 по московскому времени.
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