Нигматуллин: «Матч с ЦСКА станет проверкой для главного тренера «Спартака» Абаскаля»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Следующий матч будет одним из решающих, но не нужно все сводить к дерби. Есть, в целом, положительная динамика, положительная тенденция к тому, что «Спартак» показывает футбол, которого от него ждут: остроатакующий, результативный. А армейцы буксуют время от времени, но дерби есть дерби, матч будет во всех отношениях интересный. И станет, конечно, серьезной проверкой для подопечных Абаскаля и для самого главного тренера», — цитирует «Газета.Ru» Нигматуллина.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 3-е место, набрав 25 очков, а ЦСКА располагается на 4-й строчке с 24 очками.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало встречи — 20.00 по московскому времени.