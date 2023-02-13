Будаков: «Глушаков будет играть до тех пор, пока колени не сотрутся»

Бывший вратарь «Торпедо» Александр Будаков объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков продолжает играть в футбол.

«Очень рад за Глушакова. Он ведь весь такой — любит футбол. Денис будет играть до тех пор, пока колени не сотрутся. Тут дело даже не в деньгах, а в любви к виду спорта. Для Глушакова футбол — это нечто больше, чем просто заработок. Плюс у него жена футбольная, она точно поддержит его желание продолжать карьеру. Не исключаю, что он останется в Нижнем и дальше, а нынешний контракт — это некий вариант «пробника», чтобы себя показать в новом коллективе. Для него очень важно получать практику. Думаю, что он может и в первой лиге «попылить», если команда будет где-то не так далеко от Московского региона», — цитирует Будакова Betonmobile.ru.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 туров.