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Будаков: «Глушаков будет играть до тех пор, пока колени не сотрутся»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Торпедо» Александр Будаков объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков продолжает играть в футбол.

«Очень рад за Глушакова. Он ведь весь такой — любит футбол. Денис будет играть до тех пор, пока колени не сотрутся. Тут дело даже не в деньгах, а в любви к виду спорта. Для Глушакова футбол — это нечто больше, чем просто заработок. Плюс у него жена футбольная, она точно поддержит его желание продолжать карьеру. Не исключаю, что он останется в Нижнем и дальше, а нынешний контракт — это некий вариант «пробника», чтобы себя показать в новом коллективе. Для него очень важно получать практику. Думаю, что он может и в первой лиге «попылить», если команда будет где-то не так далеко от Московского региона», — цитирует Будакова Betonmobile.ru.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 туров.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-budakov-glushakov-budet-igrat-do-teh-por-poka-koleni-ne-sotrutsya
Александр Будаков
Денис Глушаков
Футбол
ФК Нижний Новгород
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