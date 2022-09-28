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28 сентября, 08:14

Бывший вратарь «Зенита» Малафеев объявил, что готов отправиться на фронт

Вячеслав Малафеев.
Фото Соцсети

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев ответил на обвинения в уклонении от мобилизации.

«На днях я спрашивал у вас, что вы думаете о частичной мобилизации. В тот день мне последовало несколько вопросов и даже мнений, на которые я все-таки должен ответить», — написал у себя в соцсетях спортсмен.

Затем 43-летний Малафеев выложил несколько скриншотов сообщений от своих подписчиков, среди которых присутствовали заявления: «Ты откупишься, обычный народ пойдет» и «Если вас призовут, вы готовы пойти?»

После этого голкипер записал видеообращение, в котором сказал: «Конечно, информация о частичной мобилизации вызвала потрясение у общественности. Готов ли я пойти, в случае если меня призовут? Я отвечаю точно: я не буду никуда бегать и скрываться. Если это произойдет, то буду защищать родину. В любом случае я готов к разному развитию событий. Но очень сильно надеюсь, что стороны рано или поздно придут к договоренностям и найдется компромисс».

Малафеев является четырехкратным чемпионом России, а также трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны и победителем Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита». Вместе со сборной России он становился бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

Вячеслав Малафеев
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