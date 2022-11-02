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Сегодня, 22:06

Малафеев назвал самого стабильного вратаря первой половины сезона РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об игре вратарей в первой половине сезона РПЛ.

«Да, Акинфеев — самый стабильный вратарь чемпионата России, — цитирует Малафеева «РБ Спорт». — Остальные проводят ряд ярких матчей. Тут можно назвать такие фамилии, как Сафонов, Селихов, Песьяков, Шунин. Тот же Бабурин хорошо провел игры против «Зенита» и «Ростова». Меня радует, что проявляют себя ребята, которые знакомы мне еще по работе в «Зените». Например — Никита Гойло, выступающий за «Нижний Новгород».

По итогам первого круга РПЛ «Зенит» лидирует с 39 очками, на втором месте идет «Спартак» (32 очка), ЦСКА — третий с 29 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-malafeev-safonovu-nuzhno-bol-she-rabotat-chtoby-stat-nomerom-odin-v-rossii/

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