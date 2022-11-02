Малафеев назвал самого стабильного вратаря первой половины сезона РПЛ

Сегодня, 22:06
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об игре вратарей в первой половине сезона РПЛ.
«Да, Акинфеев — самый стабильный вратарь чемпионата России, — цитирует Малафеева «РБ Спорт». — Остальные проводят ряд ярких матчей. Тут можно назвать такие фамилии, как Сафонов, Селихов, Песьяков, Шунин. Тот же Бабурин хорошо провел игры против «Зенита» и «Ростова». Меня радует, что проявляют себя ребята, которые знакомы мне еще по работе в «Зените». Например — Никита Гойло, выступающий за «Нижний Новгород».
По итогам первого круга РПЛ «Зенит» лидирует с 39 очками, на втором месте идет «Спартак» (32 очка), ЦСКА — третий с 29 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования