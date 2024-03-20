Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара»: «Сперцян — один из лучших полузащитников Европы!»

Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара» Никола Елич в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.

— Больше всего из воспитанников сейчас говорят о Сперцяне. За ним следите?

— Конечно! Это же Эдо! Когда я еще работал в «Краснодаре», он немного отставал от других ребят в физическом плане, но в понимании игры был впереди всех. Теперь — один из лучших полузащитников в Европе.

— Верите, что он уедет в Европу?

— Он достоин играть в самых больших клубах Испании или Германии. Играй он в другой команде, я бы точно сказал — да. Но Сергей Николаевич может и не отпустить его, если он будет нужен. В «Краснодаре» мы развивали игроков для основы. В «Црвене» мы развиваем их, чтобы продать. Зимой, кстати, продали двоих игроков: Миятовича и Недельковича.

— Как вы считаете, кто из россиян сейчас способен выступать в Европе? Может быть, за кем-то следят в Сербии?

— Думаю, это нереально. Зарплаты в Сербии и России разные. Поэтому многих россиян в Европе нет. Зачем им ехать за 300 тысяч евро в год, если дома — в разы больше денег? Нереально взять хорошего российского футболиста в «Црвену» или «Партизан». А если говорить в общем, то Сперцян, Сафонов и Черников могли бы играть в топ-клубах. Может быть, я так говорю, потому что Саня Черников — мой любимчик, но он точно мог бы заиграть. Кстати, здорово развиваются Пиняев, Пруцев и Фомин.

В текущем сезоне Сперцян провел 23 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.