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РПЛ

Сегодня, 10:19

Экс-защитник «Амкара» Попов: «Спартак» — команда без хребта»

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о предстоящем дерби «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Спартак» — команда настроения, без хребта. Куда он пропал? Видимо, поверили, что они великие игроки и их все обижают: судьи, соперники, судьба. ЦСКА чувствует себя уверено. Еще бы Заболотный забивал стабильно.

«Спартак» — ЦСКА — это, наверное, больше сейчас про хайп, чем о противостоянии двух глыб современного футбола. Ждем веселой игры на эмоциях. Если «Спартак» проиграет ЦСКА, то еще сильнее убедит в правильности таблицы.

А если победит, то покажет, что игроки не зря тренируются. Плюс, думаю, мотивация Абаскаля, хорошего молодого тренера, получить заманчивое предложение из Европы. Это вполне реально, если красно-белые займут место в тройке по итогам сезона», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Начало — в 16.30 мск.

Источник: betonmobile.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Попов
Гильермо Абаскаль
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