Бывший защитник «Анжи» Валентич: «При расширении РПЛ до 18 клубов уровень лиги снизится еще сильнее»

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Бывший защитник «Анжи» Никола Валентич считает, что расширение РПЛ до 18 клубов не принесет лиге пользы.
«При расширении РПЛ до 18 команд все получат нагрузку, которая нужна из-за отсутствия еврокубков, тут нет вопросов, но снизится качество, точно еще снизится уровень чемпионата. Простой закон — когда команд в лиге меньше, качество самой лиги становится выше. Думаю, будет много неинтересных и скучных матчей. Я считаю, что 16 клубов — оптимальный вариант на данный момент», — приводит «РБ Спорт» слова Валентича.
На данный момент в чемпионате России выступают 16 команд, которые играют между собой дома и на выезде в два круга.