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Сегодня, 17:07

Эдмилсон: «В РПЛ играет много качественных бразильских футболистов. Они повышают уровень лиги»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Барселоны» Эдмилсон рассказал, что думает о бразильцах, играющих в чемпионате России.

«В РПЛ играет много качественных бразильских футболистов. В каком-то смысле, безусловно, они повышают уровень лиги. Не могу выделить какого-то одного игрока, который нравится мне больше всех остальных. Все бразильцы в РПЛ талантливые и перспективные, там действительно очень много хороших игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Эдмилсона.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков).

Сезон РПЛ возобновится 3 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-dmilson-v-rpl-igrayut-kachestvenny-e-brazil-tsy-oni-povy-shayut-uroven-ligi/
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