Евсиков: «Раньше для ЦСКА любое место, кроме первого, было как поражение»

Бывший защитник ЦСКА Денис Евсиков поделился мнением о нынешнем составе армейцев.

— В общем, все лучшее осталось с ЦСКА. Вам в нынешнем клубе что-то еще напоминает о команде, в которой вы играли?

— Руководство все то же, — цитирует Евсикова «РБ Спорт». — И сейчас в составе хорошие ребята, как и в нашем поколении. Единственное отличие — в то время для ЦСКА любое место, кроме первого, было как поражение. Поэтому желаю ЦСКА вернуться на тот уровень.

ЦСКА в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2015/16.