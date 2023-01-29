Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход нападающего армейцев Адольфа Гайча в «Верону».

«Правильно делают! Он уже столько сидит в запасе, хорошо ест, тренируется и лечится. Зачем такой футболист? Давно надо было с ним расстаться! Здорово, что уйдет в аренду, может, купят его потом. Он никак в ЦСКА себя не проявил. Ну забил что-то случайно и все. Какой он форвард? Здесь много таких игроков, которых держат в команде как перспективных. Вот и его держали. Вроде проявил себя, когда только приехал. Но оказался никаким. Что это за форвард, который не может работать с мячом и лечится? Все правильно армейцы делают! Не понимаю, зачем его приобретали», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА и «Верона» согласовали между собой все условия аренды до конца сезона с возможностью выкупа футболиста.

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.