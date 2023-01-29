Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

Пономарев — о переходе Гайча в «Верону»: «Давно надо было с ним расстаться! Какой он форвард?»

Пономарев отреагировал на возможный переход нападающего ЦСКА Гайча в «Верону»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход нападающего армейцев Адольфа Гайча в «Верону».

«Правильно делают! Он уже столько сидит в запасе, хорошо ест, тренируется и лечится. Зачем такой футболист? Давно надо было с ним расстаться! Здорово, что уйдет в аренду, может, купят его потом. Он никак в ЦСКА себя не проявил. Ну забил что-то случайно и все. Какой он форвард? Здесь много таких игроков, которых держат в команде как перспективных. Вот и его держали. Вроде проявил себя, когда только приехал. Но оказался никаким. Что это за форвард, который не может работать с мячом и лечится? Все правильно армейцы делают! Не понимаю, зачем его приобретали», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА и «Верона» согласовали между собой все условия аренды до конца сезона с возможностью выкупа футболиста.

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

Адольфо Гайч
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Главный тренер «Крыльев» назвал сильные стороны в игре Писарского
Осинькин объяснил, зачем «Крылья» подписали Рассказова
«Для дальнейшего роста Пиняеву стоило еще остаться в «Крыльях». Интервью Осинькина
Во Франции считают, что Малком по-прежнему готов к трансферу в «ПСЖ»
В «Вероне» подтвердили прибытие Гайча в расположение клуба для прохождение медобследования
Агент Раконьяца сообщил о приостановке переговоров по переходу игрока в «Црвену Звезду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Крылья Советов» объявили о подписании воспитанника «Манчестер Сити» Гарре

Корниленко о трансфере Гарре: «У нас получилось заменить ушедших Пиняева и Глушенкова»