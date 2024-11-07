Ковач: «ЦСКА не уступает классом командам, которые идут выше в таблице»

Бывший защитник ЦСКА Валентин Ковач поделился мнением об игре армейцев в первом круге РПЛ текущего сезона.

«Последнее время скандалы, драки, сами себя удаляют. Видимо, работа не проводится. Если в общем брать первый круг, то ЦСКА классом не уступает другим командам РПЛ, которые идут выше в таблице. Чего не хватает, чтобы выше идти армейцам? Все начинается с обороны. Оборона плюс вратарь — всегда есть шанс выиграть.

Мы всегда говорили: «Свой гол мы всегда забьем». Нужны в опорную зону игроки и в защиту. Не хочу никому навязывать свое мнение или подсказывать, но я вижу так. Если проблема эта будет решена, то ЦСКА будет находиться в верхней части таблицы. К Акинфееву вопросов нет. Лучше Игорька никто не сыграет. Еще не вырос второй Акинфеев, наверное. Я не вижу. Сколько было молодых, но он им шанса не дал», — сообщил Ковач Legalbet.

ЦСКА после 14 матчей РПЛ имеет в своем активе 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.