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Сегодня, 14:42

Боков отреагировал на возможный уход Карраскаля из ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением о возможном уходе полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля.

«Сейчас в ЦСКА складывается очень хорошая семейная обстановка. В плане того, что команда становится коллективом. Поэтому потеря любого игрока скажется на построении коллектива. Может кто-то найдется ему на замену, но, проведя столько игр и показав себя, Карраскаль заслужил и место в стартовом составе и свое место в коллективе», — приводит слова Бокова «Спорт День за Днем».

В конце декабря 2022 года 24-летний колумбиец заявил, что чувствует себя счастливым в московской команде, однако не исключил, что может покинуть красно-синих в зимнее трансферное окно.

Затем агент Карраскаля рассказал, что к его клиенту есть реальный интерес со стороны «Атлетико», но переход состоится не раньше лета.

Полузащитник выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с красно-синими действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: Спорт День за Днем
Максим Боков
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
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