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Сегодня, 22:37

Отец Бокова: «Салют» сам вышел с предложением об аренде Данилы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал информацию об аренде его сына Данила из московской команды в белгородский «Салют».

«Данила сидит на скамейке. Ему играть надо. «Салют» сам вышел с предложением. Его долго не рассматривали. Пока Данила был на сборах в Турции, все быстро подготовили. Я прекрасно знаю главного тренера «Салюта» Виктора Навоченко, мы с ним вместе играли. Все отзывы о нем как о тренере тоже очень хорошие», — приводит слова Бокова-старшего «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний вратарь не сыграл ни одного матча за ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/otets-bokova-salyut-sam-vy-shel-s-predlozheniem-ob-arende-danily/
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