Корнаухов: «У Жиркова получилась шикарная карьера. Юрию можно только поаплодировать»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов оценил карьеру полузащитника Юрия Жиркова.

«Прекрасная, шикарная карьера. Он мальчишкой в свое время приехал в Москву покорять большой футбол и добился потрясающих успехов. Юрию можно только поаплодировать за его талант, труд в футболе. Браво, Жирков», — приводит «РБ Спорт» слова Корнаухова.

12 февраля Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры. За сборную сборной России он провел 104 матча, в которых забил два мяча. В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».