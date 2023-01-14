Пономарев: «Я не жду Марио Фернандеса в ЦСКА. Из-за него армейцы и сборная России пропускали много голов»

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев признался, что не ждет возвращения Марио Фернандеса в московский клуб.
«Я не жду Марио Фернандеса в ЦСКА. Это нонсенс! Он и раньше не играл в обороне, точнее плохо. Игрок был свободным художником на поле. Он ни за кого и ни за что не отвечал, поэтому у него получалось забивать голы. А кто будет отрабатывать в обороне? Его это не интересовало. Но публике и фанатам нравилась его игра, потому что они ни черта не понимают в футболе. А из-за него ЦСКА и сборная России пропускали много голов. Он проигрывал единоборства. Не думаю, что Фернандес пригодится команде», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.
Фернандес стал игроком ЦСКА в 2012 году. В составе армейцев он трижды выигрывал чемпионат России, стал обладателем Кубка страны, а также два раза завоевывал Суперкубок России.
На данный момент 32-летний футболист выступает за «Интернасьонал» на правах годичной аренды.
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