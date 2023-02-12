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Леандро Фернандес: «Для меня «Динамо» значит очень много»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес поделился воспоминаниями о выступлениях за московский клуб.

— Для меня «Динамо» значит очень много. Это для меня все. Они дали мне очень многое. Всегда говорю об этом.

— Вы играли под руководством нескольких тренеров в «Динамо», можете выделить одного?

— Было много тренеров! Все были хорошими. Ни с кем не было проблем.

Леандро Фернандес выступал за «Динамо» с 2006 по 2014 год, он забил 16 голов и сделал 9 результативных передач в 235 матчах за бело-голубых.

Аргентинец завершил карьеру футболиста в январе 2018 года.

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