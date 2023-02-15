Леандро Фернандес: «Мне хорошо даже в минус 30!»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес заявил «СЭ», что не боится российских холодов.

«По приезде в Москву с самого начала все было замечательно. Холод меня не пугает, мне хорошо даже в минус 30 градусов. Я и моя семья всегда жили в Москве, у нас никогда не было никаких проблем в городе ни с передвижением, ни с, например, снегом», — сказал Фернандес «СЭ».

Леандро Фернандес выступал за «Динамо» с января 2006 года по июль 2014 года.

С 10 по 12 февраля 40-летний аргентинец принимал участие в Кубке Легенд-2023, проходившем в Москве. Футболист выступал за команду «Легенды Латиноамериканских стран», с которой занял пятое место.