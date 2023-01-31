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Сегодня, 10:37

Леандро Фернандес: «Динамо» — мой второй дом. Еще могу помочь клубу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес ответил «СЭ» на вопрос о готовности вернуться в московский клуб.

«Для меня «Динамо» — очень важная часть жизни, это мой второй дом. Если бы была возможность вернуться в качестве тренера, я бы скорее не воспользовался. Не хочу быть им. Но, возможно, я еще могу помочь клубу с другими вещами», — сказал Фернандес «СЭ».

Леандро Фернандес выступал за «Динамо» с 2006 по 2014 год, он забил 16 голов и сделал 9 результативных передач в 235 матчах за бело-голубых.

Аргентинец завершил карьеру футболиста в январе 2018 года.

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