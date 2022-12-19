Уилкшир: «Вряд ли «Динамо» станет в этом году чемпионом»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил шансы бело-голубых на чемпионство, а также игру московской команды в этом сезоне.

«Динамо» — хорошая, талантливая, молодая команда. Вряд ли, конечно, в этом году они станут чемпионами. Но у них есть прекрасные футболисты. Приятно видеть, что клуб их поддерживает. Так что у этого них есть все, чтобы выиграть что-то значимое в ближайшем будущем», — приводит слова Уилкшира Sport24.

Австралийский защитник выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год. За это время он провел за команду 170 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 10 результативных передач.

В текущем сезоне московский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров. «Динамо» отстает от «Зенита», который является лидером чемпионата, на 13 очков.