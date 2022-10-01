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Сегодня, 10:58

Бывший защитник «Динамо» Танасиевич уверен, что Захарян в будущем станет игроком европейского топ-клуба

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич, сейчас работающий в скаутском отделе бело-голубых, поделился мнением о перспективах полузащитника московской команды Арсена Захаряна.

«Не рано ли Захаряну в «Челси»? Не могу рассуждать рано или не рано. К сожалению, интерес из «Челси» пришелся на такое время. В другой момент он наверняка перешел бы в этот клуб за имевшиеся 3-5-7 дней. Но ничего. Жизнь продолжается. Уверен, зимой или следующим летом он уедет в сильный клуб. У него огромный потенциал.
Сейчас говорят, что Арсен действует не так стабильно. Но не забывайте сколько ему лет! Много ли игроков в таком возрасте способны провести 10-15 матчей на одинаково высоком уровне? Думаю, нет. Для меня он очень неплохо играет сейчас. Не стоит ожидать от него по 2-3 гола в каждом матче. Конечно, ему обидно. Думаю, мальчик много нервничал. Но сейчас у него есть 2 месяца, чтобы просто радоваться футболу — забивать, отдавать и наслаждаться происходящим. Пусть радуется. На 100 процентов уверен, что в будущем он — игрок топ-клуба Европы», — приводит «РБ Спорт» слова Танасиевича.

Минувшим летом Захарян был близок к переходу из «Динамо» в «Челси», однако английский клуб не нашел возможности перевести деньги за футболиста московской команде.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах за «Динамо». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/jovan-tanasievich-na-100-uveren-chto-zaharyan-v-budushhem-igrok-top-kluba-evropy/
Арсен Захарян
Йован Танасиевич
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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