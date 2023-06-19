Защитник Тихий о своем будущем: «Я открыт для предложений»

Защитник Дмитрий Тихий ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем.

Ранее 30-летний российский футболист сообщил, что после расторжения контракта с «Химками» тренируется вместе с «Пари НН». Тихий покинул подмосковный клуб в марте 2023-го.

«Остаюсь ли я в Нижнем Новгороде? Я пока ни с кем не подписывал контракт, пока ничего не знаю про свое будущее. Я открыт для предложений», — сказал Тихий «СЭ».

В сезоне-2022/23 защитник провел 10 матчей за «Химки» и не отметился результативными действиями. Футболист в последний раз выходил на поле в официальной игре 1 октября 2022 года — тогда химчане уступили ЦСКА (1:2).