Деменко: «Ходят слухи, что футболисты «Краснодара» играют без премиальных»

Бывший защитник «Краснодара» Максим Деменко похвалил главного тренера «быков» Владимира Ивича и футболистов команды за самоотдачу в сезоне-2023/24.

«Ивич проделал великолепную работу. Этот специалист раскрыл футболистов «Краснодара» и сделал из них настоящую команду. Вы только посмотрите, как они сражаются друг за друга на футбольном поле.

Ходят разговоры, что футболисты играют даже без премиальных и это никак не отражается на результате. Команда превратилась в настоящую семью! Я считаю, что Ивич стал главным тренерским открытием в первой части сезона. Хочется также похвалить и Личку, но он уже знаком нашим болельщикам, а Ивич проводит первый год в России», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 18 матчах.