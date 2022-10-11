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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о возможном уходе Александра Плутника с должности председателя совета директоров клуба.
«Результата не было, вся ответственность была на нем. Плутник, вероятно, доверился немецкой системе, все выглядело перспективно, но не получилось. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют. У Шварца (в «Динамо») и у Тедеско (в «Спартаке») получилось, а у немецких специалистов в «Локомотиве» нет. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост, — цитирует Metaratings.ru Сенника. — Сейчас важно не кто покинет команду в руководстве клуба, а кто будет главным тренером. Нужно этот вопрос решать».
В нынешнем сезоне «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, команда одержала всего 2 победы.
8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
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