Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении в команду Юрия Семина в качестве тренера.

— Перед назначением тренером Галактионова многие хотели, чтобы команду возглавил Семин. Как вы считаете, возможно ли его возвращение?

— Думаю, для Юрия Павловича двери в «Локомотив» открыты всегда. Не знаю, были ли какие-то переговоры между ним и клубом. Я тоже работал под его руководством, это один из лучших специалистов в России. Он выиграл очень много титулов. Но не знаю, в каких он сейчас отношениях с клубом. Опыт у него есть, главное, чтобы была энергия.

— Общаетесь ли с Семиным или с какими-то игроками?

— Иногда общаюсь с Абаевым, Владом Игнатьевым. Не много там осталось. Если посмотреть на состав, из ветеранов клуба есть только Гильерме, Баринов, Миранчук. Но они тогда были совсем молодыми. А я общался с более опытными.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020). Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок и три раза — Суперкубок страны.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.