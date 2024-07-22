Бывший защитник «Пари НН» Стоцкий: «Я не завершил карьеру, но у меня нет предложений от клубов»

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Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий заявил, что не собирается заканчивать карьеру.
«Пока я у себя дома в Калининграде. Поддерживаю форму, тренируюсь. Предложений пока нет. Карьеру я еще не завершил. Переход в «Балтику»? Надо, чтоб мое желание совпало с желанием руководства. Я готов рассмотреть любое предложение, которое мне поступит», — приводит Metaratings слова Стоцкого.
Стоцкий выступал за «Пари НН» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола в 27 матчах за нижегородцев.
34-летний россиянин является свободным агентом.