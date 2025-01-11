Бывший защитник «Рубина» Попов: «Все болельщики — это вообще психи!»

Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о футбольных болельщиках.

«Если болельщики говорят слово «мы» в отношении команды, которую поддерживают, то это нормально. Даже если они смотрят футбол только по телевизору, но они проникаются зрелищем, считают, что они причастны к победам команд. Это нормально, не вижу в этом негатива. Они отождествляют себя в клубом. Они же два часа жизни за команду болели, потратили нервы, кто-то даже телевизор разбивает. И не важно, что они не выходили на поле или не бывали на стадионе. Они передают энергетику. Это психологический момент.

Это корректно, даже если человек живёт в России и болеет за «Реал». Сейчас вообще можно столько информации из клуба получать, что будто ты находишься внутри коллектива, хотя сам в тысячах километров. Но психология бывает такой, что выигрываем «мы», а проигрывают «они», футболисты. Все болельщики — это вообще психи!» — цитирует Попова Legalbet.

Попов выступал в России с 1995 по 2013 годы. Он играл за пермскую «Звезду», «Амкар» и «Рубин».