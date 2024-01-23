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Сегодня, 18:58

Попов: «Рубин» — середняк РПЛ. Потолок Рахимова — 6-8 место»

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Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов считает, что казанской команде стоит задуматься над сменой тренера.

«Рубин» — это середняк РПЛ. У Рахимова других команд не бывает. 7-е место для него — нормальный показатель, выше он не прыгнет. Мои ожидания и реальность совпали. Я всегда говорил, что потолок Рахимова — 6-8 место. Если Татарстан хочет иметь команду топ-уровня, тренер должен быть другой. Возможно, будут еще несколько трансферов, так как Рахимов показал, что при трансферах его команда заиграла по-другому», — сказал Попов ODDS.ru.

По итогам 18 туров премьер-лиги казанцы занимают 7-е место в турнирной таблице с 28 очками.

Источник: ODDS.ru
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