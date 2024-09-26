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Даниил Чалов: «Как переубедить тех, кто не верит в депрессию? В этом точно нет смысла»

Руслан Минаев
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Бывший защитник «СКА-Энергии» Даниил Чалов поделился мнением о депрессии.

— В нашем футболе о психологии говорят иначе — например, депрессии, как считают Дзюба и Глушенков, не существует. Как их переубедить?

— Переубеждать точно нет смысла, — цитирует Чалова Sport24. — В таком мире сейчас живем: происходит очевидное зло, а люди делают вид, что этого нет. Депрессиями и борьбой с ними занимается наука. Но пока не столкнешься с такими проблемами — не поймешь. Вспоминаю ролик: боец, выиграв поединок, рассказывает о друге, покончившем с собой. И упомянул, что этот друг ни с кем не разговаривал о своих проблемах. Если про такое хотя бы разговаривать, это может вытащить человека.

Источник: Sport24

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