Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:48

Бушманов: «Футболистам не стоит полностью запрещать видеоигры»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на информацию о том, что клубы РПЛ могут добавлять в контракты с футболистами пункт о количестве часов, проводимых за компьютерными играми.

«Можно прописывать в контракте, сколько часов футболист может играть на компьютере. Но другой вопрос, возможно ли это контролировать? Полностью запрещать не стоит, все-таки запрет стараются обойти. Здесь должен быть баланс.
Наверное, нужно как-то пытаться убеждать футболистов, что им мешает, а что помогает в карьере. Вполне возможно добавить пункт в контракт, но вопрос договоренности клуба и игрока. Я считаю, если футболист постоянно вовлечен в видеоигры, однозначно негативно сказывается на его выступлении. Если раз в неделю, наверное, ничего страшного. Все должно быть в меру», — приводит Legalbet слова Бушманова.

13 октября появилась информация о том, что тренерский штаб «Зенита» запретил нападающему Александру Соболеву проводить много времени за игрой в Dota 2.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Сегодня
Вчера
Неделя