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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об уровне нападающего красно-белых Александра Соболева. В воскресенье, 9 октября, форвард сделал дубль в матче 12-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5:2).
«Недавно был какой-то репортаж, где, по-моему, Черданцев сказал, что Соболев — футболист европейского класса. Ну какого европейского класса? То раздувают о «Челси» и Захаряне. Где «Челси» и где Захарян? Просто сошлось: тренер и Соболев, который начал забивать. А тот же Промес в любой команде может состояться», — цитирует Ловчева Legalbet.
В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 15 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
25-летний россиянин забил в 7 последних матчах за «Спартак» и сборную России подряд.
Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал Соболева наглым и напористым.
Промес и Соболев попали в топ-3 лучших атакующих дуэтов Европы
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