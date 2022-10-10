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Сегодня, 17:55

Ловчев — об уровне Соболева: «Какого он европейского класса?»

Ловчев отказался назвать Соболева игроком европейского уровня
Руслан Минаев

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об уровне нападающего красно-белых Александра Соболева. В воскресенье, 9 октября, форвард сделал дубль в матче 12-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5:2).

«Недавно был какой-то репортаж, где, по-моему, Черданцев сказал, что Соболев — футболист европейского класса. Ну какого европейского класса? То раздувают о «Челси» и Захаряне. Где «Челси» и где Захарян? Просто сошлось: тренер и Соболев, который начал забивать. А тот же Промес в любой команде может состояться», — цитирует Ловчева Legalbet.

В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 15 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

25-летний россиянин забил в 7 последних матчах за «Спартак» и сборную России подряд.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал Соболева наглым и напористым.

Промес и Соболев попали в топ-3 лучших атакующих дуэтов Европы

Источник: https://legalbet.ru/news/lovchev-ne-schitaet-soboleva-futbolistom-evropejskogo/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Александр Соболев
Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
7
7
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