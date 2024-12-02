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2 декабря, 23:54

Морозов: «Если «Спартак» сам себе забивать не будет, то станет чемпионом»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов оценил шансы красно-белых на чемпионство после победы над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«Игра у «Спартака» получилась. Но не думаю, что это лучший матч под руководством Станковича. С «Локо» была очень хорошая встреча. С «Краснодаром» заиграло самолюбие за домашнее поражение (0:3). Если «Спартак» сам себе забивать не будет, то они станут чемпионами. Все начинается с обороны, ее все равно надо улучшать. Красно-белые вернулись в чемпионскую гонку, но им надо подтверждать это в каждой игре. Сейчас самая важная встреча в году с «Пари НН», — цитирует Морозова Legalbet.

По итогам 17 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. «Спартак» (34) идет третьим.

Источник: Legalbet
Геннадий Морозов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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