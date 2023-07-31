Кутепов о будущем: «Конкретика есть, как узнаем, сразу сообщим»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопрос о своем будущем.

Футболист посетил игру красно-белых против «Балтики» во 2-м туре РПЛ.

«Меня пригласили, хочу посмотреть футбол. Надеюсь на хорошую красивую игру. Мое будущее? Работа ведется, не знаю. Конкретика есть, но мы пока в поиске. Как узнаем, сразу сообщим. Закрыта ли для меня Европа? Не знаю, посмотрим», — сказал Кутепов.

30-летний Кутепов является свободным агентом. В сезоне-2022/23 он выступал за «Торпедо», защитник покинул клуб в июле 2023 года.