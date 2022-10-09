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Сегодня, 19:10

Кутепов: «Федун ушел из «Спартака», и я ушел. Эпоха закончена»

Микеле Антонов

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к уходу Леонида Федуна из «Спартака».

Кутепов выступал за красно-белых с июля 2012 года по июль 2022 года.

— Ты долгое время был в «Спартаке». Недавно ушел Федун, что можешь сказать?

— Все правильно — Леонид Арнольдович ушел, и я ушел. Все нормально, все правильно. Эпоха закончена. Это связано? Не знаю, спросите у Леонида Арнольдовича.

В августе нынешнего года компания «Лукойл» приобрела 100 процентов акций «Спартака», Леонид Федун покинул сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров красно-белых.

Илья Кутепов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Леонид Федун
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