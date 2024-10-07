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Морозов: «Дела у «Спартака» стали лучше, я получаю удовольствие от футбола»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов оценил игру красно-белых в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

«Мне очень нравится, как Станкович руководит. Нельзя быстро добиться результата и того, чего он задумал. Он знает, что нужно поменять, изменить. Он — футбольный человек. Я согласен с Сашкой Мостовым, что «Спартаку» нужен был такой специалист, поигравший в футбол на высоком уровне. Думаю, зимой он будет подбирать игроков. Мне кажется, дела у «Спартака» лучше стали. Я получаю удовольствие от футбола.
Думаю, он будет делать игру красно-белых только лучше. Есть хорошие футболисты, придут новые, и все наладится. Надо в обороне менять игру, в атаке то команда хорошо смотрится», — приводит Legalbet слова Морозова.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 19 очками.

Источник: Legalbet

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