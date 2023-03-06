Экс-защитник «Спартака»: «Гунько — супертренер. Рано или поздно он будет работать в РПЛ»

Защитник «Балтики» Александр Пуцко, ранее выступавший за «Спартак», оценил тренерские навыки Дмитрия Гунько.

«Супертренер. Могу только хвалить. В основе «Спартака» у него не получилось: Карпина уволили; Дмитрий Иванович молодой был, авторитета нет. Не в то время и не в то место попал.

А тактически очень подкован, и чувство юмора есть. Сейчас в Армении он на первом месте идет не просто так. Думаю, рано или поздно Иваныч все равно будет тренировать в Премьер-лиге. Да и сейчас у него бы там отлично получилось с таким опытом», — приводит слова Пуцко Sport24.

Гунько исполнял обязанности главного тренера «Спартака» в 2014-м году. После этого российский специалист тренировал «Спартак-2», «Химки», «Ноа» и «Арарат-Армения». С лета прошлого года он возглавляет «Урарту».