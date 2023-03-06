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Сегодня, 16:28

Экс-защитник «Спартака»: «Гунько — супертренер. Рано или поздно он будет работать в РПЛ»

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Защитник «Балтики» Александр Пуцко, ранее выступавший за «Спартак», оценил тренерские навыки Дмитрия Гунько.

«Супертренер. Могу только хвалить. В основе «Спартака» у него не получилось: Карпина уволили; Дмитрий Иванович молодой был, авторитета нет. Не в то время и не в то место попал.
А тактически очень подкован, и чувство юмора есть. Сейчас в Армении он на первом месте идет не просто так. Думаю, рано или поздно Иваныч все равно будет тренировать в Премьер-лиге. Да и сейчас у него бы там отлично получилось с таким опытом», — приводит слова Пуцко Sport24.

Гунько исполнял обязанности главного тренера «Спартака» в 2014-м году. После этого российский специалист тренировал «Спартак-2», «Химки», «Ноа» и «Арарат-Армения». С лета прошлого года он возглавляет «Урарту».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-putsko-nazval-gunko-supertrenerom-u-nego-otlichno-poluchilosby-v-rpl-v-spartake-molodoy-byl-avtoriteta-net
Александр Пуцко
Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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