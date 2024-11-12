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Сегодня, 10:15

Боккетти — о «Зените»: «Если у них есть такие финансы на трансферы, они молодцы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» оценил состав «Зенита».

— Болельщики многих российских клубов скандируют, что «Зенит» — позор российского футбола». Но летом они собрали действительно хорошую команду...

— В «Зените» отличная команда, тренер. Хотя много бразильцев. Я не против легионеров, потому что сам им был, ха-ха! Если у них есть такие финансы на трансферы, они молодцы. Но ведь и остальные клубы могут позвать качественных иностранцев. Тогда РПЛ будет такой же сильной, как раньше.

— Раньше были еврокубки.

— Надеюсь, скоро Россию вернут в международные турниры. Грустно, что российских команд нет в еврокубках.

Сальваторе Боккетти. «Никогда бы не поступил, как Соболев». Боккетти — о России, «Спартаке» и тренерской карьере

После 15 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

Сальваторе Боккетти
РПЛ
ФК Зенит

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