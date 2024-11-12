Боккетти: «У меня еще два года контракта, но в «Вероне» больше не работаю»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с нынешним клубом, «Вероной».

— Сальваторе, как вы?

— Все отлично, живу в Милане. Много раз бывал здесь плюс играл за россонери. Жене и детям тут комфортно — это большой и классный город.

— Чем сейчас занимаетесь? Осенью 2022-го вы продлили контракт с «Вероной» на пять лет, но после покинули клуб...

— Да, у меня еще два года действует контракт, но в «Вероне» больше не работаю. Это было решение клуба: у нас состоялся разговор, они выбрали другого тренера. Нет проблем, воспринял это нормально.

— То есть контракт не разорван. А если вас позовут в другую команду?

— Поговорю с «Вероной». Можно расторгнуть соглашение — и тогда буду свободен.

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.