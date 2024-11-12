Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Боккетти: «У меня еще два года контракта, но в «Вероне» больше не работаю»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с нынешним клубом, «Вероной».

— Сальваторе, как вы?

— Все отлично, живу в Милане. Много раз бывал здесь плюс играл за россонери. Жене и детям тут комфортно — это большой и классный город.

— Чем сейчас занимаетесь? Осенью 2022-го вы продлили контракт с «Вероной» на пять лет, но после покинули клуб...

— Да, у меня еще два года действует контракт, но в «Вероне» больше не работаю. Это было решение клуба: у нас состоялся разговор, они выбрали другого тренера. Нет проблем, воспринял это нормально.

— То есть контракт не разорван. А если вас позовут в другую команду?

— Поговорю с «Вероной». Можно расторгнуть соглашение — и тогда буду свободен.

Сальваторе Боккетти. «Никогда бы не поступил, как Соболев». Боккетти — о России, «Спартаке» и тренерской карьере

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.

Сальваторе Боккетти
ФК Верона

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
Следователи раскрыли серию похищений девушек в центре Москвы
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил России ультиматумом
Вячеслав Дацик: «Сашу Емельяненко за такие слова любой боец СВО убьет»
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области
Сегодня
Вчера
Неделя