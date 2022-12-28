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Сегодня, 11:53

Бывший защитник «Спартака» Жиго вспомнил, как ездил на метро в Москве с Промесом

Иван Торопцев
Корреспондент
Квинси Промес и Самюэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго и форвард красно-белых Квинси Промес вспомнили, как они ездили на метро в Москве.

«Как-то мы собрались поужинать, был реально холодный вечер. В центре Москвы тогда репетировали парад, все перекрыли. Из-за этого мы не могли добраться до ресторана. Тогда Жиго пришла в голову идея арендовать самокат. Мы его послушались, но уже через 5 минут адски замерзли и стали возмущаться, а Саму повторял: «Тихо, я знаю дорогу!» В итоге катались туда-сюда на этих самокатах, а потом просто спустились в метро и доехали до ресторана на поезде. Вот так на ровном месте получилось большое приключение», — рассказал Промес в фильме «Гладиатор «Спартака», посвященном Жиго.

«Да, помню тот случай, когда мы спустились вместе в метро, потому что весь центр был перекрыт. Квинси не хотел, но я сказал ему, чтобы он не переживал, потому что я уже отлично знал, как оплачивать проезд и куда именно нужно ехать. Все прошло супер, но Квинси смотрелся в метро забавно», — добавил сам Жиго.

Ранее Жиго ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в «Спартак», как Промес.

Источник: https://www.youtube.com/watch?t=1305&v=7-j19EzqcoA&feature=youtu.be
Квинси Промес
Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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