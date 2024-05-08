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Экс-защитник «Зенита» Кирицэ: «Аршавин был копией Месси»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Экс-защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре бывшего нападающего сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

«Аршавин и Кержаков выделялись. Еще Быстров был — очень быстро бегал, ха-ха! Если бы в то время уже царил Месси, я бы сказал, что Аршавин — его копия. Невероятно техничный игрок! Я помню, как Андрей развеселил меня, когда покрасил волосы в сине-бело-голубой цвет, после того как мы заняли второе место в чемпионате России. Как же я тогда смеялся», — заявил Кирицэ «СЭ».

Кирицэ выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 год. Он провел 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Даниэл Кирицэ. «80 процентов румын — за Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина». Интервью экс-легионера «Зенита» Кирицэ

Андрей Аршавин
Лионель Месси
ФК Зенит
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