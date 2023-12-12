Бывший защитник «Зенита» Лепехин: «Первую часть сезона для команды оценю на четверку»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин оценил игру команды в первой части чемпионата России-2023/24.

«Оценю игру команды, наверное, на четверку. Мы привыкли, что команда постоянно идет крайне уверенно в чемпионате, а сейчас она уходит на зимний перерыв на втором месте. Стоит ли усиливать состав? Конечно, ведь все клубы всегда работают на трансферном рынке и всегда хотят найти новых игроков для команды. Это рабочий процесс, который нельзя игнорировать. Впрочем, у «Зенита» очень крепкий состав, который может качественно провести весь сезон. Есть игроки, которые провели не так много матчей в первой части чемпионата, но у них заметен потенциал. Думаю, что тренерский штаб «Зенита» разберется с обоймой игроков и все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.