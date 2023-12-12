Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:28

Бывший защитник «Зенита» Лепехин: «Первую часть сезона для команды оценю на четверку»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин оценил игру команды в первой части чемпионата России-2023/24.

«Оценю игру команды, наверное, на четверку. Мы привыкли, что команда постоянно идет крайне уверенно в чемпионате, а сейчас она уходит на зимний перерыв на втором месте. Стоит ли усиливать состав? Конечно, ведь все клубы всегда работают на трансферном рынке и всегда хотят найти новых игроков для команды. Это рабочий процесс, который нельзя игнорировать. Впрочем, у «Зенита» очень крепкий состав, который может качественно провести весь сезон. Есть игроки, которые провели не так много матчей в первой части чемпионата, но у них заметен потенциал. Думаю, что тренерский штаб «Зенита» разберется с обоймой игроков и все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ сообщили о возгорании судна в Красном море из-за попадания ракеты
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Акбашева: «Согласен, что у Романа в «Ростове» не все получается»

Билялетдинов считает, что шансы «Зенита» на чемпионство выше, чем у «Краснодара»